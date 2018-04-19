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Тактическое учение с мотострелковым соединением ВВО в Бурятии завершилось масштабными боевыми стрельбами
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Тактическое учение с мотострелковым соединением ВВО в Бурятии завершилось масштабными боевыми стрельбами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые на практическом этапе учения экипажи танков Т-72Б3 отработали прием «танковая карусель», метод основан на опыте современных вооруженных конфликтов.
Тактическое учение с мотострелковым соединением Восточного военного округа (ВВО) на специализированном учебно-тренировочном комплексе Бурдуны (Республика Бурятия) завершилось масштабным этапом боевой стрельбы.
Впервые на практическом этапе учения экипажи танков Т-72Б3 отработали прием «танковая карусель», метод основан на опыте современных вооруженных конфликтов.
Принцип маневра заключается в том, что танки выходят на рубеж ведения огня поочередно и непрерывно ведут огонь по противнику.
Кроме того, отработаны задачи по ведению маневренной обороны, остановлено наступление условного противника. Осуществлен контрудар силами мотострелкового соединения с подразделениями усиления. В ходе учебного боя поддержку с воздуха оказали вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-24, а также штурмовики Су-25.
В ходе этапа боевой стрельбы были задействованы мотострелковые подразделения на бронетранспортерах БМП-2, танки Т-72Б3, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», ствольная артиллерия различного калибра, в том числе самоходные гаубицы «Мста».
В тактическом учении принимали участие около 3 тыс. военнослужащих, было задействовано более 700 единиц военной техники.
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