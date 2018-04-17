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Соединения и воинские части Приамурского объединения ВВО обучаются по новой программе боевой подготовки
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Соединения и воинские части Приамурского объединения ВВО обучаются по новой программе боевой подготовки 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенность её заключается в поочередной отработке подразделениями от отделения до батальона одного вида боевых действий в рамках определенного модуля, с переходом на следующий только после завершения обучения на предыдущем.
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, стартовал второй этап комплексной контрольной проверки за зимний период обучения. Подразделения, укомплектованные военнослужащими по контракту, оцениваются по результатам обучения по новой программе подготовки войск НИР «Колесо».
К проверке привлечены все военнослужащие и подразделения объединения. В первую очередь проверяются дисциплины боевой подготовки и мобилизационной готовности. Оценивается как каждый отдельный военнослужащий, так и соединения и воинские части в целом. В ходе проверки определятся подразделения, претендующие на право именоваться «ударными».
Программа боевой подготовки войск была доработана в ноябре 2017 года перед началом нового учебного года. Новая программа на основе НИР «Колесо» построена на модульном курсе подготовки только для подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту.
Особенность программы заключается в поочередной отработке подразделениями от отделения до батальона одного вида боевых действий в рамках модуля, только после отработки всех задач одного модуля осуществляется переход на следующий модуль.
При этом командирам предоставляется право самим определять очередность модулей, что позволяет исключить шаблонность в обучении личного состава и вести целенаправленную подготовку подразделений к ведению боевых действий в различных условиях по тактическим задачам.
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