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Мотострелковое соединение ВВО провело масштабные боевые стрельбы в Бурятии
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Мотострелковое соединение ВВО провело масштабные боевые стрельбы в Бурятии 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ГТРК "Амур"
УЛАН-УДЭ, 19 апреля. /ТАСС/. Тактическое учение с масштабными боевыми стрельбами прошло на полигоне Бурдуны в Бурятии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"На специализированном учебно-тренировочном комплексе Бурдуны (Республика Бурятия) состоялось тактическое учение с мотострелковым соединением ВВО, оно завершилось масштабным этапом боевой стрельбы. Было задействовано порядка 3 тыс. военнослужащих и более 700 единиц военной техники", — сообщили в ВВО.
По словам начальника пресс-службы Александра Гордеева, впервые на практическом этапе учения экипажи танков Т-72Б3 отработали прием «танковая карусель». «Метод основан на опыте современных вооруженных конфликтов. Принцип маневра заключается в том, что танки выходят на рубеж ведения огня поочередно и наносят непрерывное огневое поражение условному противнику», — пояснил Гордеев.
Также военнослужащие отработали задачи по ведению маневренной обороны. Осуществлен контрудар силами мотострелкового соединения с подразделениями усиления. В ходе учебного боя поддержку с воздуха оказали вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-24, а также штурмовики Су-25.
"В ходе этапа боевой стрельбы были задействованы мотострелковые подразделения на БМП-2, танки Т-72Б3, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», ствольная артиллерия различного калибра, в том числе гаубицы «Мста», — добавили в пресс-службе ВВО.
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Комментарии  Ещё 13 источников 
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