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Россия распространила проект резолюции СБ ООН с осуждением удара по Сирии
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Россия распространила проект резолюции СБ ООН с осуждением удара по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ РАСПРОСТРАНИЛА ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН, ОСУЖДАЮЩИЙ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО СИРИИ — ПОСТПРЕДСТВО
РИА Новости: последние новости
Пушков об ударе по Сирии: успех этой операции поняли только Трамп и Мэй В Словакии призвали к дипломатическому решению конфликта в Сирии Посольство в Москве объяснило, для чего Британия созывает СБ ООН
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