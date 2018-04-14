Слуцкий: удары США по Сирии девальвируют усилия по борьбе с международным терроризмом

"Удары США, Франции и Великобритании по Сирии — настоящая военная агрессия против суверенного государства вне всяких рамок международного права, которое, по сути, уже взломано западными странами", — отметил он.

Эта атака, по словам Слуцкого, «девальвирует работу по борьбе с международным терроризмом, вновь играет на руку террористическим группировкам». «США идут на все, чтобы реализовать свое стремление по смещению режима президента Башара Асада . И здесь мы видим уже знакомый сценарий, реализованный в Югославии, Ираке Ливии , только в этот раз, последствия могут быть значительно опаснее», — добавил глава комитета.

Слуцкий уверен, что «Вашингтон и примкнувшие к нему европейские столицы таким образом в том числе заметают следы в деле с очередной постановочной и фейковой атакой в сирийской Думе ». «Полностью согласен с мнением, что это бесчеловечная акция затруднит работу миссии ОЗХО СБ ООН , насколько это возможно в нынешней международной ситуации, не должен оставаться в стороне от происходящего. Необходимо наконец дать оценку совершаемым военным преступлениям», — заключил он.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.