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Слуцкий: удары США по Сирии девальвируют усилия по борьбе с международным терроризмом
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Слуцкий: удары США по Сирии девальвируют усилия по борьбе с международным терроризмом 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Удары США, Франции и Великобритании фактически девальвируют усилия по борьбе с международным терроризмом и могут иметь самые опасные последствия. Об этом заявил журналистам в субботу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Удары США, Франции и Великобритании по Сирии — настоящая военная агрессия против суверенного государства вне всяких рамок международного права, которое, по сути, уже взломано западными странами", — отметил он.
Эта атака, по словам Слуцкого, «девальвирует работу по борьбе с международным терроризмом, вновь играет на руку террористическим группировкам». «США идут на все, чтобы реализовать свое стремление по смещению режима президента Башара Асада. И здесь мы видим уже знакомый сценарий, реализованный в Югославии, Ираке и Ливии, только в этот раз, последствия могут быть значительно опаснее», — добавил глава комитета.
Слуцкий уверен, что «Вашингтон и примкнувшие к нему европейские столицы таким образом в том числе заметают следы в деле с очередной постановочной и фейковой атакой в сирийской Думе». «Полностью согласен с мнением, что это бесчеловечная акция затруднит работу миссии ОЗХОСБ ООН, насколько это возможно в нынешней международной ситуации, не должен оставаться в стороне от происходящего. Необходимо наконец дать оценку совершаемым военным преступлениям», — заключил он.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANA эту информацию не подтвердило.
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