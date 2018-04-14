Порошенко обвинил Асада в «жестоком преступлении против человечности»

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это — справедливый ответ на факт совершения жесткого преступления против человечности — химической атаки в Думе 7 апреля, которая забрала жизни десятков невинных людей. Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООНЮ, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем", — заявил Порошенко.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том, что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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