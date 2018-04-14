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Китайский тяжелый вертолет AC313 успешно прошел экспертизу
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Китайский тяжелый вертолет AC313 успешно прошел экспертизу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Наньчан, 14 апреля /Синьхуа/ — Первый самостоятельно разработанный Китаем тяжелый вертолет гражданского назначения AC313 на днях успешно прошел экспертизу.
Экспертиза проводилась Китайским авиационным обществом. По оценкам членов аттестационной комиссии, среди которых два академика, технология AC313, а также его летные характеристики в высокогорных районах достигли передового мирового уровня.
Большегрузный вертолет AC313 совершил свой первый полет в марте 2010 года. В 2010 и 2011 годах он выполнил пробные полеты в районе Цинхай-Тибетского нагорья. Серийное производство вертолетов AC313 началось в 2012 году.
AC313 может использоваться для транспортировки людей и грузов, поисково-спасательных операций, мероприятий по борьбе со стихийными бедствиями, оказания медицинской помощи, в сфере туризма и других целей. -0-
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