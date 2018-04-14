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Военная полиция Приморского края организовала выставку новинок техники и специальных средств
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Военная полиция Приморского края организовала выставку новинок техники и специальных средств 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Посетителям были представлены патрульные автомобили на базе УАЗ, различные специальные средства, в том числе средства радиосвязи и элементы специальной экипировки подразделений военной полиции.
Военнослужащие Владивостокской военной комендатуры организовали интерактивную выставку новых образцов техники и специальных средств военной полиции, поступивших на вооружение.
Гостям выставки были представлены патрульные автомобили на базе УАЗ, автомобили ВАИ, различные специальные средства, в том числе средства радиосвязи и элементы специальной экипировки подразделений военной полиции.
Мероприятие посетили жители Владивостока, особой интерес представленная экспозиция вызвала у учащихся школ.
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