Военная полиция Приморского края организовала выставку новинок техники и специальных средств

Посетителям были представлены патрульные автомобили на базе УАЗ, различные специальные средства, в том числе средства радиосвязи и элементы специальной экипировки подразделений военной полиции.

Военнослужащие Владивостокской военной комендатуры организовали интерактивную выставку новых образцов техники и специальных средств военной полиции, поступивших на вооружение.

Гостям выставки были представлены патрульные автомобили на базе УАЗ, автомобили ВАИ, различные специальные средства, в том числе средства радиосвязи и элементы специальной экипировки подразделений военной полиции.