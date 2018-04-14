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Кадыров: военному преступлению США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания
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Кадыров: военному преступлению США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тяжкому военному преступлению США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания, сообщил в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
"Я хочу еще раз отметить, то, что тяжкому военному преступлению США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания. На протяжении многих десятилетий они ведут политику разрушения исламского мира, мусульманских стран. Под лицемерным видом борьбы с терроризмом они уничтожают мирное население. Это настоящий геноцид мусульман, от которого пострадали много стран и народов. США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир", — заявил Кадыров.
Он также заявил о необходимости недопущения подобной ситуации. «Этого не должно позволить все цивилизованное человечество. Иначе такая участь ждет любую страну и любой народ в данном регионе или других частях света!» — написал глава республики.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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