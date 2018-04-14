Кадыров: военному преступлению США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания

"Я хочу еще раз отметить, то, что тяжкому военному преступлению США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания. На протяжении многих десятилетий они ведут политику разрушения исламского мира, мусульманских стран. Под лицемерным видом борьбы с терроризмом они уничтожают мирное население. Это настоящий геноцид мусульман, от которого пострадали много стран и народов. США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир", — заявил Кадыров.

Он также заявил о необходимости недопущения подобной ситуации. «Этого не должно позволить все цивилизованное человечество. Иначе такая участь ждет любую страну и любой народ в данном регионе или других частях света!» — написал глава республики.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума