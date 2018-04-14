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Премьеры Италии и Великобритании высказались за недопущение эскалации в Сирии
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Премьеры Италии и Великобритании высказались за недопущение эскалации в Сирии 

ТАСС 57 минут назад
РИМ, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министры Италии и Великобритании Паоло Джентилони и Тереза Мэй обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии и высказались за недопущение эскалации. Об этом сообщает в субботу агентство ANSA со ссылкой на свои источники в правительственном дворце Киджи.
По данным агентства, Джентилони получил от британской коллеги заверения, что военная операция, предпринятая минувшей ночью США при поддержке Лондона и Парижа, имела ограниченный характер и была направлена исключительно против конкретных целей. Стороны высказались за недопущение эскалации и подтвердили свои обязательства по борьбе с использованием химического оружия.
Ранее формально подавший в отставку Джентилони, исполняющий обязанности премьера до формирования нового правительства, сообщил, что Италия не предоставляла свои базы союзникам для бомбардировок Сирии. Рим однозначно заявил, что не будет участвовать в военных действиях. Политические силы, победившие на парламентских выборах 4 марта, выступили против военного вмешательства и высказались за дипломатическое урегулирование.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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