Премьеры Италии и Великобритании высказались за недопущение эскалации в Сирии

По данным агентства, Джентилони получил от британской коллеги заверения, что военная операция, предпринятая минувшей ночью США при поддержке Лондона и Парижа, имела ограниченный характер и была направлена исключительно против конкретных целей. Стороны высказались за недопущение эскалации и подтвердили свои обязательства по борьбе с использованием химического оружия.

Ранее формально подавший в отставку Джентилони, исполняющий обязанности премьера до формирования нового правительства, сообщил, что Италия не предоставляла свои базы союзникам для бомбардировок Сирии. Рим однозначно заявил, что не будет участвовать в военных действиях. Политические силы, победившие на парламентских выборах 4 марта, выступили против военного вмешательства и высказались за дипломатическое урегулирование.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума