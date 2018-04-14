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Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами
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Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Капитал страны
Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами к востоку от реки Иордан в субботу утром после авиаударов по Сирии, сообщает Y-net.
Воздушное пространство останется закрытым до конца апреля.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на субботу.
По информации Минобороны России, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».
Российский президент Владимир Путин заявил, что США и их союзники нарушили нормы международного права, атаковав Сирию.
 Ещё 3 источника 
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