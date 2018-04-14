Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами

Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами к востоку от реки Иордан в субботу утром после авиаударов по Сирии , сообщает Y-net.

Воздушное пространство останется закрытым до конца апреля.

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании Франции в ночь на субботу.

По информации Минобороны России, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».