Депутат предложил запретить в России игрушки-копии военной техники США

"Все игрушки-копии американской военной техники и компьютерные игры, где Россия выступает агрессором, а Америка — спасителями мира, должны быть запрещены на законодательном уровне. Если детям нравится играть в «войнушки», пусть это делают российскими образцами вооружения. Уверен, что российские производители детских игрушек и компьютерных игр меня поддержат", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик подчеркнул, чтобы воспитать патриотичное молодое поколение, его нужно оградить с самого детства от игрушечных копий американской военной техники.

"Наряду с беззаконными ракетными ударами по Сирии официальный Вашингтон уже давно расстреливает мировоззрение нашего молодого поколения компьютерными играми и милитаристскими игрушками", — отметил он.

"Игрушечная война", по его мнению, одно из направлений американского влияния на российское общество.

"Наши дошкольники играют в песочнице с игрушками в виде американских самолётов, наши подростки ведут компьютерные бои против российской армии. Как можно вырастить патриота, если он с детства привык к победам американской военщины?" — заключил политик.

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