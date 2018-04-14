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Ирак указал на пользу для террористов от ударов США по Сирии
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Ирак указал на пользу для террористов от ударов США по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Американские ракетные удары по Сирии дают новый шанс для распространения терроризма, заявляет иракское внешнеполитическое ведомство.
«Такие действия могут привести в регионе к серьезным последствиям, которые станут угрозой его безопасности и стабильности», — передает РИА «Новости» текст заявления МИД Ирака.
Ведомство отмечает, что действия Запада дают новый шанс для распространения терроризма в то время, когда в Ираке он потерпел поражение, а в Сирии — значительно ослаблен.
Ирак призвал Лигу арабских государств выработать четкую позицию в ответ на ракетные удары США и их союзников.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных крылатых ракет западной коалиции. Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели — все они были сбиты сирийской ПВО. В атаке на сирийское государство США применили новейшие высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.
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