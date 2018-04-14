Ирак указал на пользу для террористов от ударов США по Сирии

Американские ракетные удары по Сирии дают новый шанс для распространения терроризма, заявляет иракское внешнеполитическое ведомство.

Ирака. «Такие действия могут привести в регионе к серьезным последствиям, которые станут угрозой его безопасности и стабильности», — передает РИА «Новости» текст заявления МИД

Ведомство отмечает, что действия Запада дают новый шанс для распространения терроризма в то время, когда в Ираке он потерпел поражение, а в Сирии — значительно ослаблен.