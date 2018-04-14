Жириновский назвал удары США по Сирии реакцией на победы России

Владимир Жириновский. Вероломное нападение западной коалиции на Сирию является желанием компенсировать горечь от дипломатических неудач и ответной реакцией на победы России , заявил председатель ЛДПР

Как выяснила « Парламентская газета », комментируя новые удары США по Сирии, произошедшие ранним утром в субботу, парламентарий подчеркнул, что американским военным «не даёт покоя дурная слава Чингисхана, Тамерлана, Наполеона и Гитлера».

«В результате никакие цели достигнуты не были. Ни о каком уничтожении химического оружия речи не идёт. Это всего лишь ответная реакция на победы ВКС России и вооружённых сил Сирии. На Западе мстят нам из-за своего поражения, им хочется компенсировать горечь своих неудач», — сказал Владимир Жириновский.

В условиях обострения ситуации депутат призвал проявить солидарность с народом арабской республики и провёл параллели между текущей ситуацией и желанием части элиты и военных западных стран напасть на побеждающий Советский Союз в 1945 году.

«Вся эта грязная история (с нарушением международного права — прим. ред.) продолжается, но времена изменились, варвары не смогут достичь своих целей. Нам придётся совершенствовать свое оружие, боевое мастерство наших офицеров и военнослужащих всех видов и родов вооруженных сил, с тем, чтобы наша армия становилась сильнее», — убеждён лидер ЛДПР.

Американцы продолжают тратить средства, которые могли бы пойти на улучшение здравоохранения для благополучия народов мира, на бомбы и снаряды, резюмировал Жириновский.

По данным Минобороны России, удары наносились с двух американских кораблей в Красном моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками из района Эт-Танф.