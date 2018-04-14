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В Словакии призвали к дипломатическому решению конфликта в Сирии
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В Словакии призвали к дипломатическому решению конфликта в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ПРАГА, 14 апр — РИА Новости. Для окончания конфликта в Сирии и прекращения страданий невинных людей необходимо приложить интенсивные дипломатические усилия, говорится в заявлении МИД Словакии, опубликованном в субботу.
"Мы самым строгим образом осуждаем использование химического оружия (в Сирии) и считаем его абсолютно недопустимым. Снова напоминаем о необходимости интенсивных дипломатических усилий, целью которых должен быть поиск разрешения сирийского конфликта и прекращение страданий невинных людей", — говорится в заявлении.
ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали.
По мнению словацкого МИД, является неоспоримым тот факт, что в Сирии в последние годы против гражданского населения использовалось химическое оружие вопреки принятым правительством этой страны в 2013 году обязательствам о ликвидации его запасов и средств для его производства, вытекающих из Договора о запрете химического оружия.
Власти Сирии неоднократно заявляли, что все запасы химвеществ были вывезены с территории страны под контролем ОЗХО.
"Словакия рассматривает целенаправленную атаку союзников на военную инфраструктуру под контролем сирийского правительства как стремление воспрепятствовать дальнейшему использованию химического оружия против гражданского населения в Сирии", — подчеркивается в заявлении дипведомства.
Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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