Мэй заявила, что Лондон не консультировался с Москвой перед военным ударом по Сирии

ЛОНДОН, 14 апреля. / ТАСС /. Великобритания не проводила консультаций с российской стороной перед тем, как нанести удары по Сирии . Об этом заявила в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй Отвечая на вопрос журналистов о том, связывалась ли британская сторона с правительством или военным командованием России перед нанесением удара, она сказала: «Соединенное Королевство в этом не участвовало». Глава британского правительства отметила, что ударам предшествовало «полное и надлежащее планирование» предпринятой операции. «Это делалось, чтобы смягчить и минимизировать последствия для гражданского населения и гарантировать, что эти удары попадут точно в цель, какой являлся боевой химический потенциал сирийского режима», — пояснила Мэй. По данным российского военного ведомства, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В Минобороны сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет авиационного и морского базирования (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума , где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия