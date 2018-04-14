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Фоторепортаж: военные выстроили под Новосибирском новейшую технику для 9 Мая
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Фоторепортаж: военные выстроили под Новосибирском новейшую технику для 9 Мая 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
На военном аэродроме «Толмачёво» под Новосибирском прошла первая тренировка механизированной колонны — она проедет по площади Ленина в День Победы. В ней приняли участие военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
«Тренировка проводилась для отработки слаженных действий водителей и механиков-водителей при прохождении военной техники в едином парадном строю. Для синхронных действий от военнослужащих требуются определенные навыки: умение поддерживать определённую скорость движения, выполнять различные манёвры и при этом не нарушать единый строй», — рассказали в пресс-службе ЦВО и отметили, что вся военная техника, которая примет участие в параде — колёсная, и не навредит городским дорогам.
В этом году колонна представил на параде комплексы С-400, стратегические ракетные комплексы с твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», бронированные автомобили «Тигр-М СпН», бронетранспортёры БТР-82А, пушки МТ-12 «Рапира», 152-мм гаубицы «Мста-Б», боевые машины противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» и другую технику. Кроме того, впервые в параде Победы новосибирцам покажут самоходные артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК».
Вместе с современным вооружением на парад Победы в Новосибирске выйдут 80 женщин в форме.
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