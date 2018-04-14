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В МИД Франции заявили, что цель ударов по Сирии была достигнута
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В МИД Франции заявили, что цель ударов по Сирии была достигнута 

РИА Новости 54 минуты назад
ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что второй фазы ударов по Сирии не будет, подчеркнув, что цель была достигнута.
"Нет первой фазы. Есть только одна фаза. И цель, которая ставилась, достигнута. Цели были идентифицированы — это подпольные запасы химического оружия режима Башара Асада. И эти цели затронуты", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.
При этом Ле Дриан отметил, что если «красная линия» будет нарушена, то возможно новое вмешательство. «Но я думаю, что урок был понят», — добавил глава МИД Франции.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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