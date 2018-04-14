Главы МИД 28 стран ЕС обсудят 16 апреля ситуацию с ударами по Сирии

"Министры иностранных дел Евросоюза будут иметь возможность консультироваться друг с другом по этой ситуации на заседании Совета, которое состоится в понедельник", — сказал он.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума . По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство САНА эту информацию не подтвердило.