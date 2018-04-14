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Главы МИД 28 стран ЕС обсудят 16 апреля ситуацию с ударами по Сирии
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Главы МИД 28 стран ЕС обсудят 16 апреля ситуацию с ударами по Сирии 

ТАСС 54 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят на заседании 16 апреля в Люксембурге ситуацию с ракетными ударами в Сирии. Об этом заявил в субботу глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
"Министры иностранных дел Евросоюза будут иметь возможность консультироваться друг с другом по этой ситуации на заседании Совета, которое состоится в понедельник", — сказал он.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство САНА эту информацию не подтвердило.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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