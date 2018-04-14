Эксперт допустил возможность новых ударов по Сирии

"Я абсолютно не уверен, что это разовая акция. Более того, я пессимист, я предполагаю, что очень высока вероятность того, что это будет продолжено", — сказал Примаков, отвечая на вопрос о возможности новых ударов по Сирии.

Если против Сирии работают хорошие режиссеры, добавил Примаков, возможна очередная фейковая химатака в ближайшее время.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума , что сирийские власти отрицали.

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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