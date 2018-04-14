Эксперт допустил возможность новых ударов по Сирии 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удары западной коалиции по Сирии не были разовой акцией, высока вероятность того, что атаки продолжатся, заявил РИА Новости журналист, автор программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24», член общественной палаты РФ Евгений Примаков.
"Я абсолютно не уверен, что это разовая акция. Более того, я пессимист, я предполагаю, что очень высока вероятность того, что это будет продолжено", — сказал Примаков, отвечая на вопрос о возможности новых ударов по Сирии.
Если против Сирии работают хорошие режиссеры, добавил Примаков, возможна очередная фейковая химатака в ближайшее время.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума, что сирийские власти отрицали.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску