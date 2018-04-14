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Французский экс-депутат назвал удар по САР «решением политических карликов»
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Французский экс-депутат назвал удар по САР «решением политических карликов» 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Решение о нанесении удара по Сирии является решением «политических карликов» и радоваться ему могут только враги-исламисты, считает французский экс-депутат Николя Дьюик.
"Удары по Сирии, решение о которых принял президент (Франции Эммануэль) Макрон, вызывают чувство гнева и стыда. Это решение политических карликов", — написал Дьюик в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.
Он считает, что операция «не приведет ни к какому военному эффекту».
"Франция, которая имела свое место в Сирии, только что канула в безвестность. Только наши враги — исламисты — могут этому радоваться", — заключил политик.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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