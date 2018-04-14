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В Госдуме назвали удары по Сирии вовлечением мира в войну
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В Госдуме назвали удары по Сирии вовлечением мира в войну 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ракетные удары США и их союзников по Сирии являются прямым актом агрессии и вовлекают мир в войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Соединенные Штаты, нанося ракетные удары по Сирийской Арабской Республике, суверенному государству, действуют вне рамок международных правовых норм», — приводит его слова ТАСС.
Володин подчеркнул, что эти действия являются агрессией со стороны США. «И втягивание в нее европейских стран ни к чему хорошему не приведет», — заявил он.
«США вовлекают мир в войну. Их необходимо остановить», — уверен глава нижней палаты парламента.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.
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