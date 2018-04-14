В Госдуме назвали удары по Сирии вовлечением мира в войну

Вячеслав Володин. Ракетные удары США и их союзников по Сирии являются прямым актом агрессии и вовлекают мир в войну, заявил спикер Госдумы

«Соединенные Штаты, нанося ракетные удары по Сирийской Арабской Республике, суверенному государству, действуют вне рамок международных правовых норм», — приводит его слова ТАСС

Володин подчеркнул, что эти действия являются агрессией со стороны США. «И втягивание в нее европейских стран ни к чему хорошему не приведет», — заявил он.

«США вовлекают мир в войну. Их необходимо остановить», — уверен глава нижней палаты парламента.