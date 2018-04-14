В соединении ВДВ в в Новороссийске прошел День призывника

В ходе мероприятия молодые люди получили ответы на актуальные для призывников вопросы: о местах прохождения и особенностях военной службы в ВДВ.

Новороссийске в расположении дислоцированного в городе-герое десантно-штурмового полка ВДВ прошел «День призывника».

Мероприятие было организовано городским военным комиссариатом совместно с командованием соединения, администрацией города и представителями общественных организаций.

В ходе «Дня призывника» около 500 учащихся школ и учебных учреждений средне-специального образования Новороссийска получили возможность познакомиться с вооружением и военной техникой воздушно-десантных войск, условиями жизни и быта десантников.

Показательными выступлениями перед гостями военнослужащие разведывательной роты продемонстрировали будущим новобранцам приёмы рукопашного боя, а также перед ними выступил военный оркестр полка, а.

В ходе мероприятия молодые люди получили ответы на актуальные для призывников вопросы: о местах прохождения и особенностях военной службы в ВДВ.