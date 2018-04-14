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В соединении ВДВ в в Новороссийске прошел День призывника
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В соединении ВДВ в в Новороссийске прошел День призывника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия молодые люди получили ответы на актуальные для призывников вопросы: о местах прохождения и особенностях военной службы в ВДВ.
В Новороссийске в расположении дислоцированного в городе-герое десантно-штурмового полка ВДВ прошел «День призывника».
Мероприятие было организовано городским военным комиссариатом совместно с командованием соединения, администрацией города и представителями общественных организаций.
В ходе «Дня призывника» около 500 учащихся школ и учебных учреждений средне-специального образования Новороссийска получили возможность познакомиться с вооружением и военной техникой воздушно-десантных войск, условиями жизни и быта десантников.
Показательными выступлениями перед гостями военнослужащие разведывательной роты продемонстрировали будущим новобранцам приёмы рукопашного боя, а также перед ними выступил военный оркестр полка, а.
В ходе мероприятия молодые люди получили ответы на актуальные для призывников вопросы: о местах прохождения и особенностях военной службы в ВДВ.
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