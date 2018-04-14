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В соединении ВДВ в Новороссийске прошел День призывника
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В соединении ВДВ в Новороссийске прошел День призывника 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 500 учащихся школ и учебных учреждений средне-специального образования получили возможность ознакомиться с вооружением и военной техникой, стоящих на вооружении ВДВ, условиями жизни и быта десантников.
В соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированном в городе-герое Новороссийске, прошел День призывника.
Мероприятие было организовано городским военным комиссариатом совместно с командованием соединения, администрацией города и представителями общественных организаций.
В ходе Дня призывника около 500 учащихся школ и учебных учреждений средне-специального образования Новороссийска получили возможность ознакомиться с вооружением и военной техникой, стоящих на вооружении ВДВ, условиями жизни и быта десантников.
Военнослужащие разведывательной роты в ходе показательных выступлений продемонстрировали гостям мероприятия приёмы рукопашного боя, а также перед ними выступил военный оркестр полка.
В ходе мероприятия молодые люди получили ответы на актуальные вопросы — о местах прохождения и особенностях военной службы в ВДВ.
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