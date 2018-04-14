Пушков об ударе по Сирии: США нужен был предлог, они получили его в виде ложной химатаки 

США нужен был предлог для удара по Сирии, они получили его в виде ложной химической атаки, заявил российский сенатор Алексей Пушков: «США не нужны были выяснения ОЗХО и всякие расследования, а нужен был предлог для удара по Сирии. Они его получили в виде ложной химической атаки. Чистая демонстрация мощи и агрессивности. Но развитие событий и соотношение сил в Сирии она не изменит».
США, Великобритания и Франция нанесли сегодня ракетный удар по Сирии. Массированной бомбардировке подверглись военные базы и города в разных частях страны. По данным властей Сирии, погибших в результате атаки нет, ранены три человека.