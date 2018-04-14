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Трамп заявил о достижении поставленных целей при ударе по Сирии
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Трамп заявил о достижении поставленных целей при ударе по Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трамп заявил о достижении поставленных целей при ударе по Сирии совместно с Францией и Великобританией — «Твиттер».
ТАСС: последние новости
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