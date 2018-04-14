Ещё
В ВВО призывные комиссии приняли решений о призыве более 1.7 тысяч граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВВО призывные комиссии приняли решений о призыве более 1.7 тысяч граждан 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев.
В Восточном военном округе стартовала призывная кампания «Весна-2018», в ходе которой военными комиссариатами округа на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири принято решений о призыве более 1.7 тысяч граждан для прохождения военной службы по призыву.
Кроме того, специалистами военных комиссариатов вызывалось более 5.5 тысяч граждан для определения категории годности к военной службе по призыву.
Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев.
В научных ротах пройдут военную службу 6 жителей с Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Для прохождения альтернативной гражданской службы спланирован к отправке 1 гражданин, проживающий в Республике Бурятия.
Первые призывники начнут поступать в войска с 18 апреля текущего года.
Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 243 призывные комиссии муниципальных образований.
Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО.
ТК «Звезда»: последние новости
ПВО Сирии перехватили 71 крулатую ракету — Минобороны РФ ВС США наносят удары по нескольким целям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk Франция и Великобритания демонстративно нанесли удар по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1113
Сирия отбивалась от атаки «Буками»994
«Оскорбление президента России неприемлемо»135
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»130
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН165
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение