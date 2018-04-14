В ВВО призывные комиссии приняли решений о призыве более 1.7 тысяч граждан

Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев.

В Восточном военном округе стартовала призывная кампания «Весна-2018», в ходе которой военными комиссариатами округа на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири принято решений о призыве более 1.7 тысяч граждан для прохождения военной службы по призыву.

Кроме того, специалистами военных комиссариатов вызывалось более 5.5 тысяч граждан для определения категории годности к военной службе по призыву.

Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев.

В научных ротах пройдут военную службу 6 жителей с Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Для прохождения альтернативной гражданской службы спланирован к отправке 1 гражданин, проживающий в Республике Бурятия

Первые призывники начнут поступать в войска с 18 апреля текущего года.

Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации , 243 призывные комиссии муниципальных образований.

Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО.