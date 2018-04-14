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В Севастополе команда водолазов Черноморского флота готовится к конкурсу «Глубина-2018»
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

В Севастополе команда водолазов Черноморского флота готовится к конкурсу «Глубина-2018» 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам проведенных тренировок лучшие подводные пловцы и водолазы, войдут в состав команды Черноморского флота
В Севастополе на базе полигона учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) ведется подготовка команды Черноморского флота к участию в соревнованиях по водолазному многоборью «Глубина».
Водолазы ЧФ проводят тренировки и определяют лучших в подводных поисковых работах, в плавании на ластах, плавании с аквалангом, подводному ориентированию, сварке и резке объектов под водой, оказанию помощи аварийной подводной лодке, работе в затопленном отсеке, оказанию первой медицинской помощи аварийному водолазу и преодолении водной полосы препятствий.
По итогам проведенных тренировок лучшие подводные пловцы и водолазы, войдут в состав команды Черноморского флота для участия во Всеармейском конкурсе по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр — 2018.
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