В Севастополе команда водолазов Черноморского флота готовится к конкурсу «Глубина-2018»

По итогам проведенных тренировок лучшие подводные пловцы и водолазы, войдут в состав команды Черноморского флота

Севастополе на базе полигона учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) ведется подготовка команды Черноморского флота к участию в соревнованиях по водолазному многоборью «Глубина».

Водолазы ЧФ проводят тренировки и определяют лучших в подводных поисковых работах, в плавании на ластах, плавании с аквалангом, подводному ориентированию, сварке и резке объектов под водой, оказанию помощи аварийной подводной лодке, работе в затопленном отсеке, оказанию первой медицинской помощи аварийному водолазу и преодолении водной полосы препятствий.

По итогам проведенных тренировок лучшие подводные пловцы и водолазы, войдут в состав команды Черноморского флота для участия во Всеармейском конкурсе по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр — 2018.