С мотострелками Кантемировской дивизии проведено учение на полигоне в Московской области

В тактических учениях приняли участие около 500 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения на общевойсковом полигоне «Головеньки» в Нарофоминском районе Московской области завершился основной этап тактических учений подразделений мотострелкового полка Западного военного округа (ЗВО).

Мотострелки ЗВО при поддержке ударных вертолетов Ми-24 нанесли огневой налет по переднему краю условного противника, прорвали его оборону, а затем перешли к рейдовым действиям в ближнем тылу.

В ходе учения военнослужащие полка организовали танковые засады и взрывные заграждения на маршрутах передвижения колонн условного противника, уничтожили опорные и командные пункты в глубине его обороны. Кроме этого, военнослужащие ЗВО отработали уничтожение разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника огнем малой зенитной артиллерии и штатным стрелковым оружием.

В тактических учениях приняли участие около 500 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники — танки Т-80У, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-2 и другая боевая техника.