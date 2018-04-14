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С мотострелками Кантемировской дивизии проведено учение на полигоне в Московской области
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

С мотострелками Кантемировской дивизии проведено учение на полигоне в Московской области 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В тактических учениях приняли участие около 500 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения на общевойсковом полигоне «Головеньки» в Нарофоминском районе Московской области завершился основной этап тактических учений подразделений мотострелкового полка Западного военного округа (ЗВО).
Мотострелки ЗВО при поддержке ударных вертолетов Ми-24 нанесли огневой налет по переднему краю условного противника, прорвали его оборону, а затем перешли к рейдовым действиям в ближнем тылу.
В ходе учения военнослужащие полка организовали танковые засады и взрывные заграждения на маршрутах передвижения колонн условного противника, уничтожили опорные и командные пункты в глубине его обороны. Кроме этого, военнослужащие ЗВО отработали уничтожение разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника огнем малой зенитной артиллерии и штатным стрелковым оружием.
В тактических учениях приняли участие около 500 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники — танки Т-80У, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-2 и другая боевая техника.
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