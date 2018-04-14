Ещё
Российские силы ПВО в Сирии были приведены в боевой режим работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Российские силы ПВО в Сирии были приведены в боевой режим работы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО в Сирии приведены в боевой режим работы, заявил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе", — сказал Рудской.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Российские силы ПВО в Сирии следили за ракетными ударами В Сирии заявили, что страны Запада ударили по исследовательскому центру В Минобороны назвали удары по Сирии ответом на успехи по борьбе с ИГ*
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1009
Сирия отбивалась от атаки «Буками»968
«Оскорбление президента России неприемлемо»118
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН148
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»86
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение