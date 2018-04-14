Российские силы ПВО в Сирии были приведены в боевой режим работы

"Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе", — сказал Рудской.

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