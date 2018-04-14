30 военных комендатур гарнизонов ВВО принимают участие в контрольной проверке

Военные полицейские сдают нормативы по предметам боевой и специальной подготовки, основными из которых являются правовая, физическая и огневая подготовки.

Военнослужащие подразделений военной полиции, дислоцированных в гарнизонах Восточного военного округа, привлечены к мероприятиям контрольной проверки за зимний период обучения.

Военные полицейские сдают нормативы по предметам боевой и специальной подготовки, основными из которых являются правовая, физическая и огневая подготовки.

Также в рамках контрольной проверки будут проведены тактико-специальные учения по противодействию терроризму, организации охраны военных объектов, сопровождению воинских колонн.

Всего к мероприятиям проверки привлечены около 30 военных комендатур гарнизонов и более 35 отдельных батальонов.