30 военных комендатур гарнизонов ВВО принимают участие в контрольной проверке 

Военные полицейские сдают нормативы по предметам боевой и специальной подготовки, основными из которых являются правовая, физическая и огневая подготовки.
Военнослужащие подразделений военной полиции, дислоцированных в гарнизонах Восточного военного округа, привлечены к мероприятиям контрольной проверки за зимний период обучения.
Военные полицейские сдают нормативы по предметам боевой и специальной подготовки, основными из которых являются правовая, физическая и огневая подготовки.
Также в рамках контрольной проверки будут проведены тактико-специальные учения по противодействию терроризму, организации охраны военных объектов, сопровождению воинских колонн.
Всего к мероприятиям проверки привлечены около 30 военных комендатур гарнизонов и более 35 отдельных батальонов.