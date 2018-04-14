Президент Финляндии надеется, что удары по Сирии предотвратят новое применение химоружия

США, Великобритании и ХЕЛЬСИНКИ , 14 апреля. / ТАСС /. Президент Финляндии Саули Ниинистё надеется, что удары по Сирии Франции помогут предотвратить новое использование химического оружия. Об этом он сообщил в субботу в эфире телекомпании Yle, комментируя ситуацию.

"Это ожидаемое событие из-за драматических новостей последнего времени… В этом [ударах по Сирии] есть не только элемент наказания, но и предупреждения", — сказал президент. «Само по себе произошедшее, если брать ситуацию в Сирии в целом, ничего не решает, но, надеюсь, предотвратит дальнейшее использование химического оружия», — добавил он.

По его словам, пока неизвестно, что последует за действиями США, Великобритании и Франции. Ниинистё рассчитывает, что ответ на это со стороны РФ может быть таким, что «не будет сделан шаг вперед в этой войне». «Риторика жесткая, но я надеюсь, что за кулисами есть каналы коммуникации, за счет которых удастся обеспечить то, что случайно не произойдет того, что разожжет большое пламя», — заключил Ниинистё.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума . По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANA эту информацию не подтвердило.