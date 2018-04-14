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ПВО Сирии перехватили 71 крулатую ракету — Минобороны РФ
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

ПВО Сирии перехватили 71 крулатую ракету — Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ПВО Сирии перехватили 71 крулатую ракету — Минобороны РФ
ТК «Звезда»: последние новости
Ни одна из выпущенных США ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО не входила – Минобороны РФ Франция и Великобритания демонстративно нанесли удар по Сирии Западные СМИ назвали оружие, которое США могут применить в Сирии
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