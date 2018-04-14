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Депутат Госдумы отметил спокойствие сирийцев после ракетных ударов
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Депутат Госдумы отметил спокойствие сирийцев после ракетных ударов 

РИА Новости 41 минуту назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Ракетные удары по Дамаску со стороны стран западной коалиции не вызвали панических настроений среди людей, многие вышли на улицы с национальными флагами, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Лично мне очень импонирует реакция сирийцев — нет паники или суеты. Сразу после окончания атаки жители Дамаска начали выходить на улицы с национальными флагами, лозунгами в поддержку армии и своего президента", — сказал Белик, находящийся в составе делегации в Дамаске.
Депутат отметил, что российская делегация не пострадала в результате атаки. «Работа нашей делегации будет продолжена, никаких существенных изменений в планах пока нет», — добавил Белик.
Официальная делегация парламентариев РФ прибыла в среду с официальным визитом в Сирию. В рамках программы запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. Находясь в провинции Хомс, члены делегации обсудили возможности сотрудничества в области производства и экономики. Сирийская сторона ознакомила россиян с производством на заводах в промышленном городе Хассия.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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