Асад прибыл в президентский дворец в Дамаске после ракетного удара

Запись назвали «Утро стойкости». На нем он выглядит довольно спокойным, несмотря на тревожные события. Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции, по данным Генштаба САР, выпустили около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе

Системы ПВО перехватили большинство ракет. Однако одна из них попала в здание, где располагался образовательный центр и научные лаборатории. Еще одна, нацеленная на военную базу рядом с Хомсом, отклонилась от цели и взорвалась, ранив трех мирных жителей.

"Подобные нападения не отвернут наши вооруженные силы и силы союзников от продолжения сокрушения оставшихся вооруженных террористических группировок на обширных сирийских территориях. Эта агрессия нам только прибавляет решительности в защите основ суверенитета и достоинства, а также безопасности родины и ее граждан", — отметили в Генштабе САР.