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Треть авиаударов по Сирии удалось отразить
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Треть авиаударов по Сирии удалось отразить 

Мир24 47 минут назад
Ракетным ударам США, Великобритании и Франции подверглись район Дамаска Барзэх, где сосредоточены научные центры. Рядом находится военный аэропорт. Власти Сирии между тем заявили, что треть авиаударов удалось отразить. При этом российские подразделения ПВО не применялись, говорят в российском оборонном ведомстве.
Сразу после бомбардировки жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Башара Асада и правительственных войск. Около сотни граждан собрались на площади в центре города. Демонстранты с флагами республики скандировали антиамериканские лозунги. По их словам, Сирия не боится западной агрессии и может ей противостоять.
Правительство Сирии потребовало от международного сообщества осудить ракетную атаку США, Великобритании и Франции. Власти республики считают, что агрессия коалиции угрожает мировой безопасности.
Удар по САР был нанесен минувшей ночью. Военная коалиция во главе с США выпустила более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» по Сирии. Операция продолжалась в течение полутора часов.
Волна авиаударов накрыла район Дамаска примерно в 3:30 утра. Также со стороны Красного моря удары наносили с двух кораблей военно морских сил США. Бомбардировку вели по объектам военной и гражданской инфраструктуры. По данным сирийского агентства SANA, в результате удара в городе Хомсе пострадали не менее трех мирных жителей.
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