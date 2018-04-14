Минск осуждает удары по Сирии и призывает искать пути мирного урегулирования 

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Нанесение ударов по Сирии чревато неконтролируемой эскалацией ситуации, что может привести к межгосударственному военному конфликту. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии, распространенном в субботу.
"Республика Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирийской Арабской Республики 14 апреля 2018 года", — отмечается в заявлении.
В Минске заявили, что «ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона». МИД Белоруссии призвал все вовлеченные стороны «немедленно прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров».
Также в МИД республики считают, что применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. «Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. В Минске считают, что Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН.
"Считаем, что всем членам Совета Безопасности ООН следует приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на них международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности", — говорится в заявлении МИД Белоруссии.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство САНА эту информацию не подтвердило.