Минск осуждает удары по Сирии и призывает искать пути мирного урегулирования

МИНСК , 14 апреля. / ТАСС /. Нанесение ударов по Сирии чревато неконтролируемой эскалацией ситуации, что может привести к межгосударственному военному конфликту. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии , распространенном в субботу.

"Республика Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирийской Арабской Республики 14 апреля 2018 года", — отмечается в заявлении.

В Минске заявили, что «ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона». МИД Белоруссии призвал все вовлеченные стороны «немедленно прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров».

Также в МИД республики считают, что применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. «Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. В Минске считают, что Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН

"Считаем, что всем членам Совета Безопасности ООН следует приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на них международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности", — говорится в заявлении МИД Белоруссии.