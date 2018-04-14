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Чехия поддержала военную операцию США, Франции и Великобритании в Сирии
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Чехия поддержала военную операцию США, Франции и Великобритании в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 14 апреля. Чешская Республика рассматривает военную операцию США, Франции и Великобритании в Сирии, как пропорциональный ответ на химические атаки, которые якобы осуществили правительственные силы в городе Дума. Об этом МИД Чехии сообщил в своем Twitter в субботу.
"Чешская республика в последние несколько дней решительно осуждала варварское нападение на гражданское население в Думе и призывала к немедленному и независимому расследованию, — говорится в коротком сообщении МИД. — Сегодняшнее военное вмешательство воспринимается как ясное послание любому, кто решит продолжать [осуществление] химических атак в Сирии".
Внешнеполитическое ведомство также поддержало «заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и позицию ЕС» по данной теме и призвало возобновить мирные переговоры для поиска политического решения кризиса в Сирии. «Чешская республика выступала и всегда будет выступать против использования химоружия, в поддержку Международной независимой комиссии по расследованию в Сирийской Арабской Республике, и международных механизмов для расследования нападений с применением химического оружия, а также за строгое наказание правонарушителей», — заявляет чешский МИД.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство САНА эту информацию не подтвердило.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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