Главное командование ВМФ будет использовать базу Крыловского научного центра при создании кораблей для Арктической зоны

В частности, при создании кораблей будет использоваться мореходный бассейн Крыловского государственного научного центра , который позволяет определять воздействия природного волнения, течения и ветра.

При создании кораблей и судов обеспечения Главное командование Военно-Морского Флота (ВМФ) России совместно с проектными организациями продолжит использовать опытово-испытательную базу Крыловского государственного научного центра с целью проверки характеристик и тактико-технических данных, закладываемых при проектировании в создание боевых кораблей, судов обеспечения Арктической зоны. Эта работа является частью деятельности ВМФ России по военно-научному сопровождению кораблестроительной программы до 2050 года.

В частности, будет сохраняться актуальность использования уникального глубоководного опытового бассейна, который предназначен для проведения буксировочных и самоходных испытаний надводных и подводных моделей судов в условиях глубокой воды и вблизи свободной поверхности, а также для испытаний гребных винтов и изолированных движительных комплексов. Бассейн состоит из двух частей длиной 600 и 670 м. Оборудование бассейна позволяет осуществлять измерения сил на моделях судового корпуса и движителя, проводить исследования характеристик неоднородного пространственного потока в месте расположения движителей, моделировать натурные условия обтекания корпуса путем использования полимерных добавок, проводить буксировочные и самоходные испытания.

При создании кораблей в рамках кораблестроительной программы будет использоваться мореходный бассейн Крыловского государственного научного центра, который позволяет определять воздействия природного волнения, течения и ветра, в том числе регулярного и нерегулярного волнения на судна, а также определять влияние волновых изгибающих моментов и пеpеpезывающих сил на волнении с использованием «pазpезных» моделей судов

На этапе проектирования кораблей, судов и других объектов в соответствии с требованиями кораблестроительной программы планируется использовать и ландшафтную аэродинамическую трубу Крыловского государственного научного центра, которая является уникальным объектом экспериментальной базы. Благодаря размерам рабочей части и оснащению самыми современными системами измерений эта экспериментальная установка является единственной в России и №1 в мире по возможностям испытаний таких ландшафтных объектов как порты, морские платформы, большепролетные мосты, высотные здания и сооружения береговой инфраструктуры.