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Борис Джонсон обрадовался новостям об ударе Британии по Сирии
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Борис Джонсон обрадовался новостям об ударе Британии по Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере прокомментировал авиаудар, который нанесли британские вооруженные силы по территории Сирии.
"Приветствую новости об ударах британских военных по главным заводам по производству химического оружия в Сирии вместе с нашими французскими и американскими союзниками. Мир един в своем отвращении к любому использованию химического оружия, но в особенности против мирных жителей", — написал Джонсон.
Ранее сообщалось, что Минобороны России насчитало более 100 запущенных по Сирии ракет.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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