Борис Джонсон обрадовался новостям об ударе Британии по Сирии

"Приветствую новости об ударах британских военных по главным заводам по производству химического оружия в Сирии вместе с нашими французскими и американскими союзниками. Мир един в своем отвращении к любому использованию химического оружия, но в особенности против мирных жителей", — написал Джонсон.

Ранее сообщалось, что Минобороны России насчитало более 100 запущенных по Сирии ракет.