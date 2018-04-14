Amnesty International призвала минимизировать вред гражданским от ракетного удара по Сирии

"Народ Сирии пережил шесть лет разрушительного конфликта и химические атаки, которые безусловно являются военным преступлением. Все меры предосторожности должны быть приняты, чтобы минимизировать ущерб, причиненный гражданскому населению в результате военной активности", — приводит агентство заявление организации.

По данным Минобороны России, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции с 03:42 мск до 05:10 мск.