Amnesty International призвала минимизировать вред гражданским от ракетного удара по Сирии 

ТАСС, 14 апреля. Неправительственная организация Amnesty International призвала минимизировать ущерб, причиненный гражданскому населению Сирии в результате ракетного удара США, Великобритании и Франции. Об этом в субботу сообщило агентство AFP.
"Народ Сирии пережил шесть лет разрушительного конфликта и химические атаки, которые безусловно являются военным преступлением. Все меры предосторожности должны быть приняты, чтобы минимизировать ущерб, причиненный гражданскому населению в результате военной активности", — приводит агентство заявление организации.
По данным Минобороны России, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции с 03:42 мск до 05:10 мск.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.