По объектам в Сирии выпустили более ста ракет

"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля»", — говорится в сообщении.

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