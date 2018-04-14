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По объектам в Сирии выпустили более ста ракет
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По объектам в Сирии выпустили более ста ракет 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. По объектам в Сирии США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», сообщает Минобороны РФ.
"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля»", — говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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