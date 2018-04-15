Асад похвалил советское оружие после отражения атаки на Сирию

Великобритании и Сирийский президент Башар Асад высоко оценил советское оружие, которое было применено для отражения ракетного удара США Франции по Сирии . Об этом сообщил в воскресенье депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с Асадом.

«С точки зрения президента, это была агрессия, и мы эту позицию разделяем», — сказал Железняк. По его словам, Асад отметил превосходство советского вооружения над оружием агрессоров, отмечает ТАСС

Депутат отметил, что вопрос поставок российских ПВО Сирии на встрече не обсуждался.