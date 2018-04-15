Асад оценил советское оружие после удара США по Сирии

— С точки зрения президента это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров, — подчеркнул Железняк.

Накануне в Генштабе РФ рассказали о том, что сирийские средства противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отразили удары. Была перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».