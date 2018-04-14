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Минобороны Британии назвало законными свои удары по Сирии
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Минобороны Британии назвало законными свои удары по Сирии 

Авторадио 1 час назад
В Минобороны Великобритании назвали удары своих ВВС по Сирии законными и успешными. Об этом говорится в заявлении ведомства. Четыре истребителя Tornado Королевских ВВС запустили ракеты по военному объекту — бывшей военной базе в 15 милях от Хомса, где режим, по оценкам, хранил запасы химического оружия, заявили в Лондоне. Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что целью удара коалиции в Сирии был центр исследований химоружия в арабской республике. Об этом глава ведомства заявила на брифинге в Елисейском дворце.
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