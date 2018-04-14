В подмосковном Алабино проводится покраска военной техники парадного расчета механизированной колонны Ракетных войск стратегического назначения

В среднем на покраску одного агрегата ракетного комплекса «Ярс» уходит около двух дней.

В подмосковном Алабино проводится покраска военной техники парадного расчета механизированной колонны Ракетных войск стратегического назначения

Покраска пусковых установок ПГРК «Ярс» производится методом напыления в закрытом боксе силами парадного расчета РВСН. В среднем на покраску одного агрегата ракетного комплекса «Ярс» уходит около двух дней. Пусковые установки покрывают специально изготовленной краской защитного цвета, соответствующей технической документации на ракетный комплекс. При этом расход краски на одну пусковую установку составил около 60 кг краски защитного цвета и около 40 кг черной краски, которой покрывали/ шасси.

В составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади 9 мая впервые пройдут три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области