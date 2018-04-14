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Утро стойкости: Асад пришел в свою резиденцию в Дамаске после удара США по Сирии
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Утро стойкости: Асад пришел в свою резиденцию в Дамаске после удара США по Сирии 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Утром в субботу самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.
Президент Сирии Башар Асад пришел на работу утром 14 апреля после атаки США и их союзников на САР. На странице сирийского лидера в Twitter опубликована видеозапись, где Асад идет на свое рабочее место.
«Утро стойкости», — таким комментарием сопровождается ролик.
По сообщениям Министерства обороны РФ, 14 апреля в 03:42 мск до 05:10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики.
В оборонном ведомстве добавили, что подразделения ПВО РФ, расположенные на территории САР, для отражения ракетного удара не применялись.
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 Ещё 6 источников 
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