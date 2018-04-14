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В Центральном академическом театре Российской Армии прошло торжественное мероприятие «Москвичи на службе России. Звездный призыв»
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В Центральном академическом театре Российской Армии прошло торжественное мероприятие «Москвичи на службе России. Звездный призыв» 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В этот день 40 молодых ребят отправились служить в воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации.
13 апреля в Центральном академическом театре Российской Армии прошло торжественное мероприятие «Москвичи на службе России. Звездный призыв», посвященное 100-летию создания Военного комиссариата города Москвы.
В этот день 40 молодых ребят отправились служить в воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации. В мероприятие приняли участие военные комиссары, сотрудники военных комиссариатов и ветераны.
Перед началом торжеств на территории ЦАТРА призывников поздравили и вручили им подарки генерал-майор Виктор Щепилов, представители Московской Городской Думы, Правительства г. Москвы и руководители ветеранских организаций.
«Сегодняшний призыв — знаменательный! Он проводится в дни 100-летия со дня образования военных комиссариатов. Военный комиссариат г. Москвы участвует в комплектовании научных рот. За последние годы около 250 выпускников высших учебных заведений поступили на службу в эти роты. 25 человек заключили контракт и стали офицерами, из них более 10 получили очередное воинское звание «старший лейтенант», — сообщил военный комиссар г. Москвы генерал-майор Виктор Щепилов.
«Поздравляю со 100-летним юбилеем со дня образования военных комиссариатов. Военными комиссариатами проводится огромная работа. Мы благодарны им за эту работу, за то, что наша армия получает в свои ряды достойных сынов — защитников отечества», — поздравил всех присутствующих первый заместитель председателя московского Совета Ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин.
На торжественной части прозвучало множество поздравлений, а также были вручены награды, одной из которых был удостоен военкомат Люблинского района Восточного административного округа Москвы — «Кубок передовому военному комиссариату района города Москвы имени генерал-майора Григория Кузьмича Черных» (генерал-майор Черных возглавлял Московский военкомат с 1939 по 1958 год. На его плечи выпали самые тяжелые годы — года войны). Этот кубок начиная с 2018 г. будет вручаться лучшему военному комиссариату района города Москвы по итогам работы в течении года.
По окончанию торжественного мероприятия состоялся концерт, на котором для присутствующих выступили танцевальные группы, были исполнены песни популярными певцами известных композиторов.
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