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Под Дамаском сирийские военные нашли химлабораторию боевиков
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Под Дамаском сирийские военные нашли химлабораторию боевиков 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Лаборатория боевиков по производство отравляющих веществ найдена сирийскими военными в поселении Афрантис в Восточной Гуте, передает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА. Там, по предварительным оценкам, есть все необходимое оборудование для производства запрещенного оружия.
"Во время операций по зачистке в районе Афтарис в Восточной Гуте была обнаружена лаборатория оставшихся террористических организаций в поселении Афтарис, подготовленная для производства всех видов ядовитых веществ, — подтвердили военные. — В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков для производства запрещенного оружия".
Напомним, что ранее с подачи «Белых касок» появилась информация о якобы применении сирийскими военными отравляющих веществ, в частности, бомб с хлором.
В Минобороны РФ эти заявления назвали фейком и провокацией.
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