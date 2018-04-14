Под Дамаском сирийские военные нашли химлабораторию боевиков

Лаборатория боевиков по производство отравляющих веществ найдена сирийскими военными в поселении Афрантис в Восточной Гуте, передает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА . Там, по предварительным оценкам, есть все необходимое оборудование для производства запрещенного оружия.

"Во время операций по зачистке в районе Афтарис в Восточной Гуте была обнаружена лаборатория оставшихся террористических организаций в поселении Афтарис, подготовленная для производства всех видов ядовитых веществ, — подтвердили военные. — В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков для производства запрещенного оружия".

Напомним, что ранее с подачи «Белых касок» появилась информация о якобы применении сирийскими военными отравляющих веществ, в частности, бомб с хлором.